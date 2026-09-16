Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 sep 2026 Actualizado 21:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Mujer fue arrollada por una moto en carril de Transcaribe entre Boston y barrio España

Una ambulancia atendió el caso

Colprensa

Colprensa

Colprensa
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La movilidad en la Avenida Pedro de Heredia se vio alterada durante la mañana del miércoles 16 de septiembre luego de registrarse un accidente que involucró a una motocicleta y una mujer.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La emergencia fue reportada en inmediaciones de Unitecnar, entre los barrios España y Boston. De acuerdo con los primeros datos conocidos, la víctima se encontraba atravesando la avenida cuando se produjo el choque con el vehículo de dos ruedas.

Caracol Radio supo que el incidente tuvo lugar en el carril de Transcaribe. La atención médica no tardó en llegar. Una vez en el sitio, el equipo de emergencia valoró a la mujer y posteriormente la llevó a una institución de salud para continuar con la atención requerida.

Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre la lesionada. Tampoco se ha precisado cuál es la condición del motociclista involucrado en el siniestro.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado