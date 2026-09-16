Mujer fue arrollada por una moto en carril de Transcaribe entre Boston y barrio España

La movilidad en la Avenida Pedro de Heredia se vio alterada durante la mañana del miércoles 16 de septiembre luego de registrarse un accidente que involucró a una motocicleta y una mujer.

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La emergencia fue reportada en inmediaciones de Unitecnar, entre los barrios España y Boston. De acuerdo con los primeros datos conocidos, la víctima se encontraba atravesando la avenida cuando se produjo el choque con el vehículo de dos ruedas.

Caracol Radio supo que el incidente tuvo lugar en el carril de Transcaribe. La atención médica no tardó en llegar. Una vez en el sitio, el equipo de emergencia valoró a la mujer y posteriormente la llevó a una institución de salud para continuar con la atención requerida.

Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre la lesionada. Tampoco se ha precisado cuál es la condición del motociclista involucrado en el siniestro.