Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 sep 2026 Actualizado 20:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Adolescente resultó herido tras ataque a bala en el cerro de La Popa

El menor de 16 años, se desplazaba en motocicleta al momento de los hechos

Cortesía

Cortesía

Cortesía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Dice un reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena, que en el barrio Loma Fresca (cerca al sector Las Antenas), el domingo 13 de septiembre, sobre las 10:20 de la noche, resultó lesionado un adolescente de 16 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, los hechos se registraron cuando la víctima descendía en motocicleta del mirador del cerro de La Popa, hacia el barrio San Pedro y Libertad, siendo interceptado por otro sujeto que le disparó, presuntamente, en la cabeza

La Policía judicial recopila los elementos materiales probatorios, para esclarecer los hechos, mientras avanza rápidamente en la identificación del agresor.

Por su parte se pudo establecer que el menor no tiene antecedentes judiciales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado