Adolescente resultó herido tras ataque a bala en el cerro de La Popa

Dice un reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena, que en el barrio Loma Fresca (cerca al sector Las Antenas), el domingo 13 de septiembre, sobre las 10:20 de la noche, resultó lesionado un adolescente de 16 años.

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De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, los hechos se registraron cuando la víctima descendía en motocicleta del mirador del cerro de La Popa, hacia el barrio San Pedro y Libertad, siendo interceptado por otro sujeto que le disparó, presuntamente, en la cabeza

La Policía judicial recopila los elementos materiales probatorios, para esclarecer los hechos, mientras avanza rápidamente en la identificación del agresor.

Por su parte se pudo establecer que el menor no tiene antecedentes judiciales.