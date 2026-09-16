Este sábado 19 de septiembre entregarán kits de la carrera 11K Píntate IDERBOL

Este fin de semana Cartagena vivirá una gran fiesta deportiva con la carrera 11K Píntate IDERBOL. La entrega de kits, se realizará este sábado 19 de septiembre, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Hotel Caribe, en Bocagrande.

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El parqueadero del hotel estará habilitado para todos los corredores que lleguen en vehículo.

¿Cómo será la entrega?

Para agilizar el proceso, es fundamental que cada participante conozca previamente su número de competencia.

El viernes, 18 de septiembre a las 10:00 a.m., se enviará un mensaje de texto a cada inscrito con su número asignado; adicionalmente, se publicará el listado oficial por orden alfabético de apellidos de la A a la Z en nuestras redes sociales.

¿No pueden asistir?

Si un participante no puede reclamar su kit personalmente, otra persona puede hacerlo presentando una imagen de su cédula en el celular. Es indispensable que esa persona sepa el número de competencia. Se entregarán máximo 4 kits por persona.

Además de la entrega, los asistentes disfrutarán de una muestra comercial y de una charla especial de salud mental a cargo de la doctora Ketty Marrugo.

Con esta jornada, quedará todo preparado para vivir la gran carrera sobre el Viaducto del Gran Manglar el próximo domingo 20 de septiembre.