Capturado hombre por movilizarse en moto robada: operativo fue en Turbaco

En desarrollo de las actividades de registro, control y verificación de antecedentes a personas y vehículos, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, lograron la captura de un hombre conocido como “Joselito” por el delito de receptación.

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El procedimiento se adelantó en el barrio Juan XXIII, del municipio de Turbaco- Bolívar, donde los uniformados realizaron la verificación de una motocicleta marca Boxer. Al ingresar la información del automotor al sistema de consulta de antecedentes, se evidenció un requerimiento vigente por el delito de hurto.

Ante esta situación, el vehículo fue trasladado a las instalaciones policiales para adelantar las respectivas verificaciones con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), confirmándose el reporte. En el procedimiento fue capturado un hombre de 33 años, conocido como “Joselito” quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de receptación.

La motocicleta recuperada avaluada en $6.000.000 millones de pesos junto al capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de receptación y será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica.