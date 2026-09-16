Capturan a presunto sicario señalado de asesinar un policía en El Espinal, Tolima

Tolima

En las últimas horas, la Policía Nacional consiguió la captura de alias “Tribilín” en el barrio Saucedal Dos, sector de invasión en el municipio de El Espinal. Se trata de un joven de 22 años señalado de asesinar al patrullero de la institución Jehison Ahumada, en hechos ocurridos el pasado 21 de agosto en esta población.

Tras casi un mes de investigaciones y labores de inteligencia, la Policía y la Fiscalía 52 Seccional de Vida de Ibagué realizaron un allanamiento en una vivienda de este sector, donde se encontraba el presunto sicario.

Tribilín deberá responder, en principio, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; uso de menores en la comisión de delitos; receptación; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

“Este resultado es producto de una investigación adelantada por hechos ocurridos el 21 de agosto de 2026, en la vía Girardot–El Espinal, sector conocido como bodegas de Almaviva, jurisdicción del municipio de El Espinal, donde, en medio de un intercambio de disparos, perdió la vida el señor patrullero Jehison Ahumada”, indicó el coronel Ferney Martín, comandante de la Policía en el Tolima.

Alias ‘Tribilín’ ya registraba anotaciones judiciales por el delito de hurto. En el reciente allanamiento le encontraron en su poder dos equipos móviles celulares, los cuales, junto con el capturado, quedaron a disposición de la Fiscalía.

Luego de las audiencias de legalización de captura, un juez de la República le impuso al capturado la medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.