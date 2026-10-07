“La llave de la reelección siempre se puede rescatar”: exministro Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior de Gustavo Petro, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y entregó su opinión sobre la posibilidad de la reelección en Colombia.

“La llave de la reelección siempre se puede rescatar. Estamos en democracia, son distintos momentos políticos, pero a esa llave se le metió como un doble, es una llave medio blindada, es una llave de una puerta de seguridad muy fuerte”, afirmó.

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Cristo manifestó que, cuando se impulsó la reforma de 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se buscó el equilibrio de poderes y se generó un debate.

“Uno de los elementos centrales de esa reforma, era la prohibición de la reelección presidencial, que se había establecido en Colombia en el año 2004, y durante el debate hubo un consenso muy amplio solo con excepción del partido Centro Democrático por obvias razones, las mayorías fueron muy amplias en favor de eliminar la figura de la reelección presidencial y la posibilidad de que un presidente en ejercicio se pudiera presentar a un nuevo periodo”, explicó.

El exministro del Interior contó que el senador Eduardo Enríquez Maya de la Comisión Primera del Senado le propuso al Gobierno que se asegurara que no fuera fácil regresar a la reelección presidencial.

“Se señalara que solo se podía volver a esa figura de la reelección presidencial, no mediante un acto legislativo del Congreso, mediante el acto ordinario, los ocho debates en el Congreso, sino que se requería un referendo o una convocatoria de una asamblea nacional constitucional y así quedó el artículo 197 de la Constitución”, aseguró.

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Cristo señaló que esa propuesta tuvo el respaldo del Gobierno y de las mayorías, y hoy es la norma constitucional vigente, pese a que fue revisada por la Corte Constitucional.

“La Corte Constitucional revisó ese artículo, revisó esa decisión y en una sentencia del siguiente año, del 2016, si mal no recuerdo, la sentencia 699 validó esa decisión del Congreso, la avaló y señaló que el Congreso sí tenía facultad para imponer esa restricción, ese blindaje ese seguro adicional para que en Colombia se garantizara la no reelección presidencial. Yo creo que ese tema es absolutamente claro y está definido en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte”, apuntó.

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