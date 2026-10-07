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Superviviente del ataque de Hamás el 7 de octubre dice que Netanyahu estaba enterado: “estoy seguro”

Eduardo Polonsky, superviviente de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, conversó con 6AM W al cumplirse tres años desde el ataque que dejó cientos de muertos y secuestrados, además de desatar el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

Señaló que está seguro de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estaba enterado previamente del ataque de Hamás, pero no hizo nada para evitarlo.

“Estoy seguro. No hace falta ir a los Emiratos Árabes, vino un personaje desde Egipto a avisarle a Netanyahu”, detalló.

Incluso, contó que uno de los aspirantes a ganar las elecciones en Israel, excomandante de las Fuerzas Militares de ese país, le comunicó a Netanyahu lo que iba a pasar.

“Eso estaba escrito hace años. Sabían cuál era la intención y con detalles: cuántas motos, qué tipo de ataque sería, número de terroristas que entrarían a Israel”, mencionó.

“Todo se le pasó a Netanyahu y al gobierno, todo el gabinete sabía lo que pasaba”, añadió.

Cuestionó que luego de tres años aún no haya responsables por los hechos. “No hablo de culpables, sino de responsables para que esto no vuelva a suceder”, pues, señaló, “Hamás tiene las mismas intenciones”.

¿Por qué Netanyahu no hizo nada para evitar la tragedia?

“Las guerras son para crear pautas y sentarse a negociar. El hecho de no hacerlo nos lleva al resultado de que hace tres años estamos en guerra en siete frentes distintos”, afirmó.

Aclaró que sabe que Israel no hace solo cosas buenas en medio del conflicto. Sin embargo, dijo que las imágenes de Gaza son las que Hamás quería que se mostraran ante el mundo.

Finalmente, denunció que la ayuda humanitaria de la comunidad internacional cae en las manos de Hamás y la vende a los gazatíes.

“Por eso Trump cree que hay que liberar al pueblo palestino de la opresión de Hamás”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: