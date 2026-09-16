Cartagena ya tiene representantes para fase departamental de Juegos Intercolegiados

Cartagena ya tiene definidos sus representantes para la fase departamental de los Juegos Intercolegiados 2026, luego de una etapa distrital que reunió a más de 8.000 estudiantes/atletas de 188 instituciones educativas de Cartagena y sus corregimientos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los campeones distritales llevarán la representación de Cartagena en las competencias que se desarrollarán del 16 al 18 de septiembre en los municipios de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar.

En esta fase, Cartagena estará representada por las siguientes instituciones y categorías:

* Voleibol: Benkos-Biohó, prejuvenil femenino; INEM, prejuvenil masculino; Instituto Docente del Caribe, juvenil femenino.

* Baloncesto: Liceo de Bolívar, prejuvenil femenino; Colegio Británico, prejuvenil masculino; Comfenalco, juvenil femenino.

* Fútbol: Nuestra Señora del Carmen, juvenil femenino.

* Fútbol Sala: Moderno del Norte, prejuvenil femenino; Salesianos, prejuvenil masculino; Mercedes Ábrego, juvenil femenino; Dios es Amor, juvenil masculino.

* Fútbol de Salón: Benkos-Biohó, prejuvenil femenino; Fe y Alegría Las Américas, prejuvenil masculino; Fernando de la Vega, juvenil femenino; Salesianos, juvenil masculino.

Los Juegos Intercolegiados son un programa del Ministerio del Deporte, liderado en Cartagena por la Administración Distrital, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y la Secretaría de Educación Distrital, que permite a los estudiantes avanzar en su proceso deportivo y llevar el nombre de Cartagena a las siguientes etapas de competencia.