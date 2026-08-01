De la Espriella genera polémica en el Tolima por anuncio sobre eliminación de las APPA

Tolima

Múltiples opiniones generó en el Tolima el anuncio que hizo el presidente electo, Abelardo de la Espriella, durante su empalme territorial en Cundinamarca, donde aseguró que, una vez asuma el poder el 7 de agosto, derogará las resoluciones mediante las cuales el gobierno saliente declaró las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

En el Tolima se declararon más de 39 mil hectáreas para la producción exclusiva de alimentos en municipios como Fresno, Herveo y Murillo, mediante la polémica Resolución 000044 del 10 de febrero de 2026, iniciativa que generó rechazo entre buena parte de la clase política del departamento y fue bien acogida por otros sectores.

Apenas se conoció el anuncio del presidente electo, este fue celebrado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien fue una de las mayores críticas de las APPA por considerar que fueron establecidas sin consenso con las autoridades y comunidades locales.

“La vocación productiva de nuestros pueblos y la autonomía territorial no se pueden definir desde el aberrante centralismo de nuestro país, que durante años ha pretendido imponer decisiones desde los escritorios”, escribió en su cuenta personal de X.

Por su parte, la alcaldesa de Herveo, Gina Vanessa Silva, también celebró la derogatoria del acto administrativo que prohibiría otras actividades como el turismo masivo, la minería o la ganadería extensiva en casi 9 mil hectáreas de su municipio.

“Los pueblos somos autónomos y sabemos qué sembrar. No puede ser que desde Bogotá quieran definir cuál debe ser nuestra vocación, y menos cuando no conocen los territorios. En el pasado expuse ante la Corte Constitucional todas las razones de la inconveniencia legal y social de estas decisiones del gobierno Petro, desconectadas de la realidad y del sentir del pueblo”, esgrimió.

Sin embargo, sectores del Pacto Histórico rechazaron enérgicamente el anuncio del presidente entrante. El representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, anunció que desde la Comisión Quinta de la corporación ejercerá el control político para evitar que el gobierno de De la Espriella cumpla con la eliminación de las APPA.

“Las APPA no son un capricho del gobierno de Gustavo Petro. Cuando afirma que las va a acabar, está actuando de manera dictatorial, y le recuerdo que debe conocer los artículos 64 y 65 de nuestra Carta Magna. Estos dos artículos establecen de manera precisa que el campesino y nuestro derecho a la alimentación gozarán de plena protección constitucional”, manifestó García.

Para el congresista de izquierda, las condiciones sociales y ambientales del Tolima hacen necesario establecer zonas donde solo se puedan desarrollar actividades agrícolas y así garantizar la soberanía alimentaria.

“Bájele a la dictadura, al autoritarismo y a la soberbia, porque Colombia es un Estado social de derecho”, le dijo el representante al presidente electo.