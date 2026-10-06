Cartagena recibe el 13° Festival Internacional de Guitarra con artistas de cinco países

Cartagena volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la guitarra con la realización del 13° Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, que se desarrollará del 8 al 11 de octubre de 2026 con la participación de músicos de Colombia, Ecuador, España, Chile y Estados Unidos.

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La programación recorrerá diferentes estilos y formas de entender este instrumento, desde el flamenco y el jazz hasta las músicas andinas colombianas, las tradiciones latinoamericanas y nuevas propuestas de creación. Los conciertos llegarán a escenarios como el Teatro Adolfo Mejía, el Ruedo de La Serrezuela, el patio del Museo Histórico, la iglesia La Ermita del Cabrero y Casa Bolívar.

Entre los artistas invitados se encuentran el guitarrista flamenco español Daniel Casares, el estadounidense Chip Henderson, el chileno radicado en España Pituquete, y Cifuentes Strings, proyecto ecuatoriano dedicado a instrumentos y tradiciones como el bandolín, la mandolina y la bandurria.

La representación colombiana estará a cargo de artistas y agrupaciones como Juan Dhas, Trío Capital, Andrés Ortiz Latin Jazz Trío, Carlos Quintana y Trío Infantil Esencia Musical, quienes presentarán propuestas relacionadas con el jazz, la música latina, las tradiciones andinas, el folclor caribeño y el vallenato.

El Teatro Adolfo Mejía será uno de los escenarios principales, mientras que Casa Bolívar recibirá el Concierto del Caribe. También se realizará una nueva edición de Festiguitarras Sessions, dedicada a una Parranda Vallenata con Carlos Bohorquez, Luisk de León & Juank Ricardo, Gamall y Lucia Murillo.

La boletería para platea y palcos del primer nivel del Teatro Adolfo Mejía estará disponible a través de Passline, mientras que los pisos segundo, tercero y cuarto tendrán acceso libre hasta completar aforo.