Farid Ortiz, Criss y Ronny y Nelson Velásquez estarán en el Preludio de El Pozón

$5.000 millones dejaron los Preludios de las Fiestas de Independencia a la economía popular

Luego del ambiente festivo que marcó el primer Preludio realizado en Canapote, la celebración llegará ahora a la Localidad 2 de Cartagena. El próximo viernes 9 de octubre, desde las 5:00 de la tarde, el Polideportivo de El Pozón será escenario de una nueva jornada de la “Fiesta que nos Une”, una iniciativa que busca exaltar el orgullo y las tradiciones de los cartageneros.

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La actividad es organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, junto con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), que prepararon una programación musical con artistas de diferentes géneros para acompañar la celebración.

Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones en vivo de Farid Ortiz, Criss y Ronny, Soneros de Gamero y Nelson Velásquez, quienes harán parte de la nómina artística anunciada para esta jornada.

La programación busca reunir a habitantes de El Pozón y otros sectores de la ciudad en torno a la música, el baile y las expresiones culturales propias de Cartagena, en un espacio pensado para compartir en comunidad.

Con esta nueva jornada, los Preludios continúan recorriendo distintos sectores de la ciudad como antesala a las celebraciones festivas y como escenarios para fortalecer el encuentro ciudadano alrededor de la cultura y las tradiciones cartageneras.