Capturan a tres presuntos atracadores y les incautan un arma y dos motos

Tres presuntos delincuentes fueron capturados por la Policía Nacional luego de, según las autoridades, participar en el hurto de una cadena de oro a una ciudadana en la avenida Crisanto Luque, en inmediaciones del centro comercial La Castellana, en Cartagena.

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El procedimiento se produjo después de que la víctima pidiera auxilio, alertando a personas que se encontraban en la zona y a una patrulla policial que realizaba labores de vigilancia por el sector. De acuerdo con la Policía, los tres hombres habrían intimidado a la mujer con un arma de fuego para despojarla de la joya.

Tras la alerta, los uniformados, con apoyo de la comunidad, lograron interceptar y reducir a los señalados atracadores, materializando sus capturas. Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron la cadena de oro y se incautaron de un arma de fuego y dos motocicletas que, según la institución, serían utilizadas para cometer los hechos delictivos.

La Policía informó que, con estas tres capturas, ya son 620 las personas aprehendidas durante 2026 por el delito de hurto a personas, como resultado de las labores de investigación y de las reacciones de las patrullas frente a este tipo de casos.

El teniente coronel Jhon Giraldo, comandante del Distrito 3 de Policía, señaló que los capturados serían reincidentes en la comisión de delitos y fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.