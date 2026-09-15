SURA anunció la llegada de Alexa Halaby a su Comité Cultural: trayectoria profesional y más detalles

Colombia

El Comité Cultural SURA, espacio que desde 1985 acompaña la reflexión y orientación de las iniciativas de arte y cultura de la organización, anunció recientemente la incorporación de un nuevo miembro a su equipo. Se trata de Alexa Halaby, una medellinense experta en arte latinoamericano que cuenta con una amplia trayectoria en escenarios culturales globales.

La llegada de Halaby se produjo tras la designación de Juliana Restrepo como subgerente cultural del Banco de la República. A continuación, le contamos sobre la trayectoria profesional de Halaby y más detalles sobre el comité.

Trayectoria profesional de la nueva integrante del Comité Cultural SURA

Alexa Halaby es la directora ejecutiva de la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC), una de las colecciones de arte latinoamericano más reconocidas a nivel internacional, con sede en Nueva York y Caracas. Desde ese rol, lidera las relaciones institucionales y las comunicaciones de la fundación, además de participar en el equipo curatorial que da forma a sus iniciativas.

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A su vez, Halaby cuenta con un máster en Artes Visuales por New York University y es diseñadora gráfica de la Corporación Colegiatura Colombiana. Con más de 15 años de trayectoria en el mundo del arte latinoamericano, Halaby ha mantenido una estrecha relación con el ecosistema cultural de Medellín, entre las instituciones con las que ha estado vinculada se encuentra el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), donde ha participado en diversas iniciativas y espacios curatoriales.

¿Quiénes hacen parte del Comité Cultural de SURA?

Además de Halaby, el Comité Cultural de SURA lo integran Carlos Arturo Fernández, profesor emérito de la Universidad de Antioquia; Juan Luis Mejía, exrector de EAFIT y exministro de Cultura de Colombia; Ana Cristina Abad, gerente de gestión del entorno corporativo de Suramericana; Paula Villegas, directora de arte y cultura de Grupo SURA; así como Juliana Henao, analista de gestión cultural de Suramericana, y Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra en Perú. Cabe resaltar que el comité también cuenta con el acompañamiento de Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo SURA.