Juan Sebastián Fonseca asumió la gerencia de Ibagué Limpia y Ambiental: perfil y trayectoria

Colombia

Juan Sebastián Fonseca asumió la gerencia de Ibagué Limpia y Ambiental, empresa privada enfocada en el monitoreo del servicio público de aseo prestado por Interaseo en la capital del departamento del Tolima.

El perfil de Juan Sebastián Fonseca

Juan Sebastián Fonseca Roa es abogado de la Universidad de Ibagué y especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana.

Además, actualmente cursa dos nuevas especializaciones en Contratación Estatal y Marketing Político, fortaleciendo su formación en áreas estratégicas para la gestión pública y el relacionamiento institucional.

Trayectoria y experiencia del nuevo gerente de Ibagué Limpia y Ambiental

Cuenta con cerca de diez años de experiencia en el sector público, con una trayectoria especialmente ligada a Ibagué, donde ha desempeñado diferentes cargos de liderazgo, dirección y responsabilidad administrativa.

Su experiencia más reciente estuvo al frente de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, desde donde dirigió y controló la actividad contractual del Municipio, acompañando los procesos de las diferentes dependencias y liderando aspectos relacionados con estudios previos, procesos de selección, garantías, contratación y seguimiento institucional.

A lo largo de su trayectoria también se ha desempeñado como gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, IMDRI; director de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación Municipal; y jefe de la Oficina Jurídica del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, SETP, consolidando una amplia experiencia en gestión pública y conocimiento de la Administración Municipal.

Pronunciamiento de Fonseca tras el nombramiento

“Asumo este nuevo reto con compromiso, responsabilidad y muchas ganas de trabajar. Estoy convencido de que, entre todos, seguiremos fortaleciendo esta gran empresa y aportando a nuestra ciudad. Quiero agradecer a la señora alcaldesa, a Interaseo y a los miembros de la Junta Directiva por la confianza y por esta oportunidad. Voy a poner todo mi esfuerzo, dedicación y conocimiento al servicio de Ibagué y de sus habitantes”, señaló Sebastián Fonseca.