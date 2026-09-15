Mägo de Oz volvió a Bogotá: así fue su presentación en el Festival Cordillera 2026

Mägo de Oz volvió a encontrarse con el público bogotano durante el Festival Cordillera 2026, en una presentación que llevó el rock y el metal al segundo día del evento en el Parque Simón Bolívar.

La agrupación española hizo parte de la programación del domingo 13 de septiembre y se presentó en el escenario Aconcagua entre las 7:15 y las 8:15 de la noche, compartiendo jornada con artistas como Tan Biónica, Kany García y Panteón Rococó.

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Su regreso a la capital tuvo además un significado especial para sus seguidores. Esta fue la tercera visita de Mägo de Oz a Bogotá en poco más de un año, después de sus presentaciones en Rock al Parque en 2024 y el Concierto de la Esperanza en 2025.

La banda volvió a demostrar por qué mantiene una relación cercana con el público colombiano, especialmente con los seguidores del rock en español y el metal. Su propuesta, marcada por guitarras, sonidos de folk y una puesta en escena característica, contrastó con otros géneros que hicieron parte de la programación del festival.

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La presencia de Mägo de Oz también reforzó uno de los elementos que distinguieron al Festival Cordillera 2026: reunir diferentes generaciones y estilos musicales en un mismo espacio. Mientras otros escenarios recibían propuestas de pop, música urbana, reggae o sonidos tropicales, el Aconcagua tuvo en la agrupación española uno de sus momentos más rockeros.

El grupo compartió cartel con artistas que también han construido una historia importante dentro de la música en español. De esta manera, Mägo de Oz se convirtió en uno de los representantes del rock internacional durante la jornada de cierre del festival.

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Su presentación en Bogotá llegó además en un momento de alta actividad para la banda, que continúa llevando su música a distintos escenarios y manteniendo vigente una propuesta que ha conectado con seguidores de varias generaciones.

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Para los asistentes al Cordillera, el concierto fue una nueva oportunidad de encontrarse con una agrupación que ya ha convertido a Bogotá en una parada frecuente dentro de su historia reciente en Colombia.

Créditos: cordillerafestival