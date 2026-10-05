Con $27 mil millones adicionales, avanza la construcción del Hospital Antonio Roldán Betancur de Apa

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una nueva inversión de 27 mil millones de pesos para avanzar en la terminación del Hospital Antonio Roldán Betancur de Apartadó, una infraestructura que busca ampliar la capacidad de atención en salud y ofrecer servicios de mayor complejidad a los habitantes de la región de Urabá.

El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián, durante una visita a las obras, en la que revisó el estado actual del proyecto. Con este nuevo aporte, la Gobernación de Antioquia completa 41 mil millones de pesos destinados a la construcción del hospital, recursos que representan cerca del 33 % del costo total estimado de la obra.

“Estamos aquí muy complacidos en Apartadó por entregar una inversión desde la Gobernación de Antioquia de más de 41 mil millones de pesos al hospital de esta bella localidad”, señaló el gobernador Andrés Julián.

Recursos permitirán avanzar en la segunda fase

Los 27 mil millones de pesos adicionales serán destinados a la ejecución de la segunda fase del proyecto. Esta etapa contempla la construcción de dos plantas, la terminación de los acabados del quinto piso de la torre tres y las obras finales de urbanismo.

La primera fase de la obra presenta actualmente un avance del 60 %. Para esta etapa, la Gobernación de Antioquia había realizado un aporte de 15 mil millones de pesos en 2022.

El Hospital Antonio Roldán Betancur será una institución de tercer nivel de atención. Entre los servicios previstos se encuentran urgencias, cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Especiales (UCE), hospitalización, laboratorio, ayudas diagnósticas y farmacia.

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De acuerdo con el cronograma establecido para la ejecución de las obras, se estima que el nuevo Hospital Antonio Roldán Betancur entre en funcionamiento a finales de 2027.