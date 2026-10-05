Más de 1.000 expertos se reúnen en Medellín para el Congreso Nacional de Botánica

Medellín

Medellín dio inicio a la agenda de biodiversidad de la Semana del Clima (Climate Week) con la apertura del Congreso Nacional de Botánica, un evento que reúne a más de 1.000 inscritos entre científicos, académicos y delegaciones internacionales. La programación académica y técnica tendrá lugar en Plaza Mayor y el Jardín Botánico.

El encuentro busca respaldar la investigación científica y visibilizar a las ciudades como nodos clave para la conservación ambiental y la adaptación climática. Además, promueve la integración de conceptos como la renaturalización en el desarrollo urbano y la protección de la flora nativa.

Posicionamiento internacional y balance

El congreso deja a Medellín y a Colombia con un posicionamiento internacional en sostenibilidad real aplicada al territorio. Según la administración distrital, el evento fortalece el aporte de las universidades e instituciones científicas en el estudio de la biodiversidad ante el cambio climático.

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Por su parte, el balance de la Semana del Clima ha sido calificado como muy positivo, con la participación de más de 6.000 personas en sus eventos centrales. La agenda ha incluido 248 actividades en toda la ciudad, consolidando a Medellín como un laboratorio de gobernanza y resiliencia ambiental.