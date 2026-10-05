Gobernación de Antioquia lleva soluciones de vivienda a cerca de 14 mil familias de Urabá

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia avanza en la ejecución de 13.919 soluciones de vivienda en Urabá, con una inversión de $342.707 millones, destinada a mejorar las condiciones mediante programas de mejoramiento.

Durante una jornada realizada en Apartadó, el gobernador Andrés Julián se reunió con 324 familias de diferentes programas de vivienda y acompañó la entrega de 51 subsidios de Antioquia Mi Casa Ya. El mandatario afirmó: “Vamos a terminar el mandato del señor alcalde Romero y el nuestro con soluciones de vivienda cercanas a las 1.000”.

En Apartadó, 983 familias hacen parte de proyectos de vivienda, con recursos por $18.257 millones. Los beneficiarios están vinculados a cinco proyectos de vivienda: Ciudadela Nelson Ospina, con 29 hogares; Caoba de los Maderos, con nueve; Jardines de Comfama, con ocho; Urbanización Las Américas, con cuatro; y Palmar de las Playas, con uno.

Más de $18 mil millones para proyectos en Apartadó

A través del mecanismo de Plan Rescate, otras 31 familias de Apartadó han recibido beneficios por $422 millones. Además, mediante los Aportes Complementarios VIVA Mi Casa, 122 familias del municipio han recibido recursos por más de $1.000 millones.

Carlos Mario Zuluaga, gerente de VIVA, destacó: “Son 351 viviendas en Antioquia Mi Casa Ya, con subsidios complementarios”. Durante la jornada, el gobernador visitó a una de las familias beneficiarias del proyecto Jardines de Comfama – Etapa 3.

Más información Cayó alias Lobo, segundo cabecilla de las disidencias de alias Calarcá en Antioquia

Por su parte, en el conjunto de municipios de Urabá, la Gobernación reporta 12.084 mejoramientos de vivienda, 1.372 viviendas nuevas y 456 procesos de titulación. En Apartadó, VIVA registra 548 mejoramientos de vivienda y 84 procesos de titulación y legalización.

Estas intervenciones se desarrollan a través de estrategias como la Convocatoria E-4, la Alianza Comfama-VIVA 2024, la Convocatoria de Servicios Públicos, la instalación de paneles solares y el programa VIVA Mi Casa Mejorada para Ellas.