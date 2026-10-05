Gobernación de Antioquia lleva soluciones de vivienda a cerca de 14 mil familias de Urabá
La administración departamental adelanta 13.919 soluciones habitacionales en la subregión, con inversiones por $342.707 millones en mejoramientos, vivienda nueva y titulación de predios.
Medellín, Antioquia
La Gobernación de Antioquia avanza en la ejecución de 13.919 soluciones de vivienda en Urabá, con una inversión de $342.707 millones, destinada a mejorar las condiciones mediante programas de mejoramiento.
Durante una jornada realizada en Apartadó, el gobernador Andrés Julián se reunió con 324 familias de diferentes programas de vivienda y acompañó la entrega de 51 subsidios de Antioquia Mi Casa Ya. El mandatario afirmó: “Vamos a terminar el mandato del señor alcalde Romero y el nuestro con soluciones de vivienda cercanas a las 1.000”.
En Apartadó, 983 familias hacen parte de proyectos de vivienda, con recursos por $18.257 millones. Los beneficiarios están vinculados a cinco proyectos de vivienda: Ciudadela Nelson Ospina, con 29 hogares; Caoba de los Maderos, con nueve; Jardines de Comfama, con ocho; Urbanización Las Américas, con cuatro; y Palmar de las Playas, con uno.
Más de $18 mil millones para proyectos en Apartadó
A través del mecanismo de Plan Rescate, otras 31 familias de Apartadó han recibido beneficios por $422 millones. Además, mediante los Aportes Complementarios VIVA Mi Casa, 122 familias del municipio han recibido recursos por más de $1.000 millones.
Carlos Mario Zuluaga, gerente de VIVA, destacó: “Son 351 viviendas en Antioquia Mi Casa Ya, con subsidios complementarios”. Durante la jornada, el gobernador visitó a una de las familias beneficiarias del proyecto Jardines de Comfama – Etapa 3.
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Por su parte, en el conjunto de municipios de Urabá, la Gobernación reporta 12.084 mejoramientos de vivienda, 1.372 viviendas nuevas y 456 procesos de titulación. En Apartadó, VIVA registra 548 mejoramientos de vivienda y 84 procesos de titulación y legalización.
Estas intervenciones se desarrollan a través de estrategias como la Convocatoria E-4, la Alianza Comfama-VIVA 2024, la Convocatoria de Servicios Públicos, la instalación de paneles solares y el programa VIVA Mi Casa Mejorada para Ellas.