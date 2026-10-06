U. Rosario denuncia a seguridad de TransMilenio por afectación a estudiante durante reportería

La Universidad del Rosario denunció una presunta afectación a la libertad de prensa que involucra a uno de sus estudiantes en TransMilenio. Se trata de Julián David Niño, estudiante de Comunicación y Periodismo Digital, quien se encontraba realizando una reportería para un trabajo universitario en la estación San Victorino, en Bogotá.

Según la denuncia de la Universidad y su medio Plaza Capital, el estudiante estaba registrando en video y fotografías una situación relacionada con los controles de seguridad a usuarios que ingresan al sistema sin pagar el pasaje. En medio de la reportería, personal de seguridad le habría impedido continuar grabando al poner una mano frente a la cámara.

Aunque el estudiante explicó que se encontraba realizando un trabajo periodístico, los guardias le habrían exigido identificarse. De acuerdo con la institución, fotografiaron su documento de identidad y le advirtieron que estaba incurriendo en un delito por grabar sin autorización.

La situación escaló y, según el relato de la Universidad, el estudiante habría sido rodeado por varios integrantes del personal de seguridad, quienes además habrían impedido su salida de la estación durante algunos minutos.

¿Qué dice la Universidad del Rosario?

La institución rechazó la actuación denunciada y advirtió que lo ocurrido puede representar una afectación al ejercicio periodístico y a la libertad de prensa, especialmente porque se trataba de un estudiante que realizaba una reportería como parte de su formación académica.

En ese sentido, la Universidad pidió a TransMilenio investigar lo ocurrido, revisar la actuación del personal de seguridad y garantizar que las labores de vigilancia dentro del sistema no se conviertan en una barrera para el ejercicio periodístico.