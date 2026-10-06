El Gobierno de España aprobó los dos decretos ley de vivienda con incorporaciones

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los dos reales decretos ley de vivienda con incorporaciones «muy positivas» que mantienen la esencia de los que decayeron el pasado viernes, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez ha anunciado una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros para la concesión de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieren adquirir su primera vivienda.

Según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de una línea de financiación que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que será intergeneracional, ya que no solo estará dirigida a jóvenes.

Además, ha apuntado que Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, va a adquirir «miles de inmuebles» de la Seguridad Social para destinarlos a viviendas.

Sánchez ha defendido que son medidas «de sentido común» que protegen a los vulnerables y ponen orden en un mercado disfuncional en el que hay mucha especulación y ha pedido a los grupos políticos que con sus votos convaliden estos decretos en la Diputación Permanente, ya que «estamos hablando de una cuestión de humanidad».

Diputación Permanente

El Gobierno intentará sacarlos adelante mediante la Diputación Permanente, ya que con las Cortes disueltas se activa este órgano en el que los partidos favorables a la medida podrían contar con mayoría suficiente.

Tras el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la posterior disolución de las cortes, la Diputación Permanente cumple un papel de sustituto del pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas durante este periodo.

En este órgano, el Gobierno tendría mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos que decayeron la semana pasada, porque el voto de Junts ya no sería determinante.

El presidente comparecerá en rueda de prensa a las 12:30 horas en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Mayoría en uno de los decretos

El decreto para el que el Gobierno contaría con mayoría si todas las formaciones repiten su voto sería el que contiene el grueso de las medidas.

Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).

Asimismo, el decreto incluye la prohibición de compra de vivienda para los «fondos buitre» hasta el 31 de diciembre de 2028 por un precio inferior al 70 % del valor de tasación de mercado.

Sin embargo, el PNV votó el pasado viernes en contra del segundo decreto, que constaba de un único artículo que establecía la renovación automática de los contratos de alquiler, por lo que el Gobierno seguiría sin contar con la mayoría necesaria para convalidarlo.

Aun así, fuentes del PNV detallaron este lunes que no decidirían su voto para el primer decreto hasta conocer su «letra pequeña». Además, confirmaron que abordarían ayer por la tarde en su reunión semanal la situación y la evolución de las conversaciones con el Gobierno en relación con los textos que quieren aprobar.

Decretos con algunas variaciones

El lunes por la tarde, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, (Sumar) confirmó que el Gobierno aprobará hoy de nuevo los reales decretos leyes de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el pleno del Congreso pero con algunas variaciones, aunque aseguró que no rebajarán «ninguna de las medidas de protección».

Fuentes del Ejecutivo han explicado que los decretos conllevan «cambios no sustanciales» respecto a los derogados el pasado viernes ya que estos textos debe ser diferentes a los rechazados la semana pasada para que puedan ser aprobados, y por ello se introducen estos cambios.

En la Diputación Permanente son 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con el siguiente reparto: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos). Por lo tanto, el Gobierno tendría mayoría sin necesitar a Junts para convalidar el primer decreto pero no para el segundo, por el voto en contra del PNV.