Menor de 15 años murió por disparo de otro de 14 durante aparente reto en redes sociales
El hecho habría ocurrido ayer, 6 de octubre en el barrio Camilo Torres
Por un aparente reto de redes sociales, un menor de 15 años perdió la vida a manos de otro de 14 años. Según la información entregada por la Policía de Infancia y Adolescencia de Cartagena, ambos se encontraban en una residencia cuando uno de los dos impactó al otro mientras manipulaba un arma de fuego.
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El hecho habría ocurrido ayer, 6 de octubre a eso de las 6:30 de la tarde en el barrio Camilo Torres. Posterior al incidente, el menor afectado fue trasladado a un centro asistencial, donde, lamentablemente, perdió la vida.
Por su parte, el menor que accionó el arma fue dejado a disposición de las autoridades de Infancia y Adolescencia para dar el trámite correspondiente al caso.
Lo que se conoce es que ambos trataron de imitar una imagen que vieron en una red social, pero los hechos aún son materia de investigación.
Ante la situación, la Policía de Infancia y Adolescencia hace un llamado a los padres de familia a estar alerta de lo que ven sus hijos en redes sociales.