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07 oct 2026 Actualizado 18:01

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Policía resultó lesionado durante atraco en el barrio La Providencia de Cartagena

El presunto responsable huyó con su cómplice y es prófugo de la justicia

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Dice un reporte conocido por Caracol Radio, que en el barrio La Providencia, sector Villa Natalia, fue lesionado con un arma de letalidad reducida (traumática), un funcionario de la Policía Nacional adscrito a la Metropolitana de Cartagena, quien se encontraba de vacaciones.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, el servidor público fue víctima de hurto por dos particulares en moto.

En el hecho, uno de los sujetos accionó el elemento y posteriormente se dio a la fuga junto a su cómplice. Por su parte, el lesionado fue conducido hasta un centro médico cercano donde afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Unidades uniformadas y personal de inteligencia realizan su labor, para lograr la captura de los implicados que por el momento, son prófugos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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