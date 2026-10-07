El Pozón estrena siete calles nuevas con un ‘Calletón Histórico’

El Pozón vivirá este jueves una nueva jornada de entrega de obras de infraestructura vial con el denominado “Calletón Histórico”, una intervención liderada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que pondrá al servicio de la comunidad siete calles renovadas, con pavimento, andenes y señalización vial.

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En total, las obras representan más de 3,8 kilómetros de nuevas vías y beneficiarán a más de 100.000 habitantes del barrio. Uno de los puntos más esperados es la vía aledaña a la Institución Educativa Camilo Torres, que durante años enfrentó problemas de barro, polvo e inundaciones, situación que había generado reclamos de estudiantes y padres de familia.

Las intervenciones también incluyen la Calle 16 de Julio, en el sector 19 de Febrero, con 936 metros; la Transversal 72 o Calle Los Palenqueros, en Nueva Cartagena, con 353 metros; la calle de la Parroquia Santa Eduviges, con 180 metros; la continuación de la Carrera 87 o calle de La Cuchara, con 753 metros; la Carrera 88, en Víctor Blanco, con 470 metros; y la Transversal 60, en el sector 1 de Mayo, con 420 metros.

Las nuevas vías buscan mejorar la movilidad interna y la conexión entre distintos sectores. Entre ellas, la Transversal 72 facilitará el desplazamiento hacia el Hospital de El Pozón, mientras que la Carrera 87 fortalecerá la conexión con zonas como Isla de León, Los Ángeles y 14 de Febrero.

Por su parte, la Transversal 60 mejorará la conexión entre la vía principal de El Pozón y la Carrera 92, conocida como vía del Terraplén, que conduce hacia Ciudadela La Paz.