Cartagena pone en marcha piloto del PAE con comida caliente para 909 estudiantes

La Alcaldía de Cartagena puso en marcha un piloto de Comida Caliente Transportada (CCT) como parte del fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), una estrategia que actualmente beneficia a 909 estudiantes de tres instituciones educativas que no cuentan con cocinas escolares habilitadas para preparar los alimentos directamente.

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El modelo funciona mediante dos puntos de preparación. Desde la cocina de la Institución Educativa Jorge Artel se transportan las raciones hasta la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, donde reciben alimentación caliente 402 estudiantes.

El segundo punto está ubicado en la Institución Educativa San Francisco de Asís, desde donde se trasladan las comidas hacia la sede Pedro Pascasio Martínez, en Arroz Barato, que beneficia a 313 estudiantes, y la sede Juan Bautista Escalabrini, en Henequén, con 194 estudiantes.

El alcalde Dumek Turbay destacó que la iniciativa busca ampliar la cobertura de alimentación caliente y avanzar en el fortalecimiento de los comedores escolares. “No podemos volver al pasado. Tenemos que seguir avanzando, llegando a más escuelas y ampliando los comedores escolares”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Educación, Alberto Martínez Monterrosa, explicó que la administración hará seguimiento a cada etapa del proceso, desde la preparación y el empaque hasta el transporte, entrega y consumo, con el propósito de evaluar las condiciones necesarias para ampliar el modelo en 2027.

Según la Secretaría de Educación, actualmente 41.355 estudiantes reciben comida caliente en sus instituciones educativas.

La estrategia también busca contribuir a la permanencia escolar y a las condiciones de aprendizaje. Yira Agresott, directiva docente de la sede Pedro Pascasio Martínez, destacó que recibir una comida durante la jornada puede favorecer la concentración de los estudiantes y representar un apoyo para sus familias.

El piloto continuará durante el resto del año escolar y sus resultados servirán para evaluar una posible ampliación de la modalidad a más instituciones educativas en 2027.