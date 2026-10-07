Conozca el Plan de Manejo de tránsito para el Gran Fondo de Nairo Fest 2026

Para garantizar la seguridad de los participantes y mantener condiciones de movilidad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) implementará un Plan de Manejo de Tránsito entre el jueves 8 y el lunes 12 de octubre.

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Uno de los principales cierres será el del Corredor Histórico, que permanecerá restringido desde las 4:00 a. m. del jueves hasta el mediodía del lunes debido al montaje y desmontaje de la infraestructura del evento. Además, la avenida Daniel Lemaitre, entre las carreras 8 y 9A, y la avenida Panamá, estarán cerradas durante el mismo periodo por las labores relacionadas con el concierto del Gran Fondo Nairo Quintana.

El sábado 10 de octubre se desarrollará la carrera Running 21K, cuyos cierres comenzarán a las 4:00 a. m. y se extenderán hasta las 9:00 a. m. Las restricciones serán progresivas y se levantarán conforme avance la competencia. El recorrido atravesará sectores del Centro Histórico, Getsemaní, Bocagrande y El Laguito.

Durante esta jornada también se habilitará un contraflujo en la avenida Santander, entre el Parque de La Marina y la entrada a Bocagrande, con paso controlado desde las 6:30 a. m.

Para el domingo 11 de octubre se desarrollará el Gran Fondo Nairo Quintana, con restricciones desde las 4:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en sectores como la avenida Santander–Vía al Mar, los cruces hacia Punta Canoa y Pontezuela–Bayunca. La avenida Blas de Lezo tendrá un cierre entre las 4:00 y las 6:00 a. m.

El DATT recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar las rutas alternativas habilitadas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar inconvenientes durante las jornadas deportivas.