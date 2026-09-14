Quinta Jornada Nacional de Vacunación será este viernes 18 de septiembre en Cartagena

Proteger a la niñez desde los primeros años de vida, garantizar una juventud sana y salvaguardar a los adultos mayores ante enfermedades inmunoprevenibles es el propósito de las jornadas de vacunación que se vienen adelantando en el país y del cual la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, ha asumido el compromiso de vacunar a la población cartagenera y extranjeros con residencia en el territorio.

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Atendiendo la importancia de esta estrategia que busca salvar vidas, la líder del Programa Ampliado de Inmunización, PAI, Edelia Pájaro Martínez, señaló que los días 14, 15, 16 y 18 de septiembre se desarrollará la Quinta Jornada Nacional de Vacunación e Intensificación 2026, iniciativa que busca recuperar esquemas atrasados y reforzar la protección frente a enfermedades prevenibles como: fiebre amarilla, tosferina y sarampión, así como la necesidad de fortalecer la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y reducir la propagación del dengue en la población priorizada niños de 9 años de edad y población que se encuentre en cuarto grado de escolaridad.

La programación tendrá como punto de concentración para la vacunación las instituciones educativas, teniendo en cuenta que los entornos escolares son el escenario propicio para facilitar el acceso oportuno a los servicios de inmunización y promover la salud en niños, niñas y adolescentes.

En el caso de Cartagena, la jornada de vacunación que tiene como lema “Protegemos el presente, cuidamos el futuro” se adelantará en el entorno educativo y se desarrollará de la siguiente manera: el 14 de septiembre en las instituciones educativas San Francisco de Asís, sede Membrillal y el 15 en los barrios Bicentenario, Chiquinquirá y El Pozón en los centros educativos Cecilia Porras School, Nuestra Señora del Carmen; Camilo Torres, Politécnico y Nuestro Esfuerzo a partir de las 8:00 a.m.

El viernes 18 se adelantará el acto central Vacunatón Nocturno en el centro comercial Gran Manzana en la Zona Sur Oriental, sector Ciudad Jardín a partir de las 5:00 de la tarde, donde familias enteras podrá acudir aplicarse los biológicos que previenen contra 30 enfermedades.

Desde el Dadis se insiste en el llamado a padres, madres, cuidadores, docentes y directivos educativos para que verifiquen los carnés de vacunación y aprovechen esta jornada de movilización para que vacunen a la población estudiantil para garantizar y proteger la vida de niñas, niños, adolescentes y la ciudadanía en general de Cartagena.

Se recuerda que esta estrategia está enfocada principalmente a niñas y niños menores de 6 años; niñas, niños y adolescentes entre 9 y 17 años; gestantes y mujeres en edad fértil; personas susceptibles a fiebre amarilla, sarampión y rubeola; mayores de 60 años; y población objeto de vacunación contra influenza estacional y susceptible frente a COVID-19.