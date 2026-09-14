Nicole Castañeda revela los retos de liderar campañas musicales que impactan audiencias

El set quedaba cancelado por probabilidad de lluvia; la organización no podía arriesgarse a cerrar el escenario en ese momento y comprometer a los actos principales. Después de meses de preparación, el Governors Ball, uno de los festivales más importantes de Nueva York, se terminaba antes de empezar para la banda bostoniana que la mexicana Nicole Castañeda llevaba semanas promoviendo como responsable de prensa y redes sociales.

Ella misma cuenta lo que pasó al llegar al campamento de artistas: los músicos deshechos, llorando, y su equipo aguantándose las ganas de hacer lo mismo mientras empezaba a marcar teléfonos. “Todos sentimos que el mundo se nos venía abajo”, recuerda. Bajo un aguacero, mandaron mensajes y correos a prácticamente todos los clubes de Manhattan buscando un espacio donde salvar la noche. Horas después contestó Nublu. Cerraron el trato y montaron un concierto completo en menos de cuatro horas. La sala tiene capacidad para doscientas veinte personas y se llenó por completo, en el primer concierto de la banda en Nueva York. “Ese concierto fue el mejor al que he ido en mi vida, y puedo atestiguar que fue mejor que haber tocado en Governors Ball”, dice hoy. Fue también, según ella, el momento en que confirmó que estaba haciendo exactamente lo que quería hacer.

La anécdota funciona como resumen de una trayectoria que arrancó por otro camino. Castañeda llegó a Berklee College of Music con la intención de ser artista y compositora, después de estudiar en un solo mes todo lo necesario para aprobar la audición. Una electiva de introducción a los negocios de la música y un profesor, Ralph Jaccodine, la desviaron hacia el detrás de cámaras. Se graduó del Management Track de Music Business and Management con un promedio de 3.8 y con un expediente que la mayoría de sus compañeros tardaría años en construir.

Ese expediente incluye el Hits & Heat Showcase, donde pasó de intérprete en 2022 a co-organizadora de las ediciones de 2023 y 2024; Ídolos Latinos, el mayor showcase latino de Berklee, con mil doscientos asistentes y entradas agotadas en marzo de 2024; la gira sudamericana de Manuela Sánchez-Goubert ese mismo verano; A Night in Brazil, el primer showcase brasileño de la institución, agotado en el Berklee Performance Center con un crecimiento del cuatrocientos por ciento en su comunidad digital en menos de tres meses; el showcase del Berklee Popular Music Institute en el Brighton Music Hall, levantado desde cero con vallas, radio y patrocinadores para nueve bandas; y la clase magistral que gestionó con el equipo de LATIN MAFIA, Neon16 y la Universidad de Harvard para estudiantes de Berklee y Harvard. En julio de 2025 cofundó el Latin Management Club, la organización que dejó funcionando dentro de la universidad.

El trabajo tuvo reconocimiento formal. Fue acreedora de cuatro premios durante su etapa universitaria, por un total de diecinueve mil dólares. Ganó dos veces el Joss Ground Hill Grant, destinado a grupos subrepresentados de Estados Unidos, con cuatro mil dólares en cada ocasión. Recibió el grant de Epic Records por su desempeño en el programa del Berklee Popular Music Institute, por dos mil quinientos dólares. Luego obtuvo el grant de Vans, el de mayor cuantía con ocho mil quinientos dólares, precisamente por su trabajo en el BPMI y en el Governors Ball, el mismo festival de la noche cancelada.

Del lado profesional, la línea es igual de continua. Entró a NOX Media en mayo de 2024 como asistente de redes sociales y marketing digital, con Universal Music Latino como cliente principal y un crecimiento superior al doscientos por ciento en las plataformas a su cargo. Entre enero y noviembre de 2025 hizo la pasantía en AUL Worldwide, donde construyó una base de datos de más de cien festivales con sus compradores de talento y abrió relaciones de booking para el roster de la compañía. En noviembre de 2025 fue ascendida a Digital Strategist. Desde entonces ha trabajado con SoundCloud y la estrategia digital de Shaggy, Sean Paul, Davido, Aria Protocol y Electric Forest 2026, el festival masivo que agotó entradas este año, además de integrar el plan de lanzamiento de ORIADE, el sexto álbum de estudio de Davido.

Los retos no han sido solamente logísticos. Es la persona más joven de su compañía y trabaja rodeada de colegas con siete o más años de ventaja profesional, algo que reconoce sin dramatismo y que compensa con lo que considera su aporte real: la perspectiva de su generación sobre unas tendencias que cambian más rápido de lo que la industria acostumbra. El otro reto es más viejo y más difícil de medir. “Dejé mi país y mi familia atrás para perseguir un sueño”, dice, y sostiene que la resiliencia no es un rasgo de carácter sino una condición de supervivencia para quien emigra detrás de una vocación.

Le queda un objetivo declarado que atraviesa todo lo demás. Quiere seguir construyendo un enlace firme entre el mercado latino y el estadounidense, aprovechando su condición bilingüe y su experiencia con artistas de calibres muy distintos, y contribuir a que Estados Unidos siga siendo un lugar donde la industria del entretenimiento se desarrolle sin pausa. Cree en la sinergia como camino de crecimiento y en el ganar-ganar como método. Después de haber llenado un club de Manhattan en tan solo cuatro horas bajo la lluvia, la afirmación tiene el respaldo suficiente y su capacidad una probidad ante los retos que ha asumido y la hacen una referencia dentro de la industria musical del continente.