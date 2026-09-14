Operativos policiales dejaron 13 capturados en Bolívar: incautaron nueve armas de fuego

La ofensiva de la Policía Nacional contra el porte ilegal de armas de fuego continúa dando resultados en la ciudad de Cartagena y su área metropolitana. En 48 horas, 13 capturados en diferentes procedimientos realizados en los barrios Alameda La Victoria, San Pedro y Libertad, La Candelaria, Villa Hermosa, barrio Chino, El Socorro, El Pozón y los municipios de Turbaco y Turbana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La rápida reacción de los uniformados, atendiendo la información suministrada por la ciudadanía y los constantes patrullajes, permitió frenarle a estos actores criminales que deambulando por la heroica portando armas de fuego.

Es así que en el barrio Alameda La Victoria, fue capturado alias “Burguito”, de 20 años, quien portaba un arma de fuego de fabricación artesanal con un cartucho calibre 9 milímetros, por otro lado en el barrio San Pedro y Libertad carrera 17, uniformados sorprendieron al “Toño”, de 47 años, con un arma de fuego y un cartucho.

En ese orden de ideas simultáneamente se realizaron otras capturas por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

En otro sector de la ciudad, con 22 años fue capturado “Samuelito”, quien de acuerdo con el reporte policial, caminaba la calle el Caguán del barrio La Candelaria, momento en que policías de la Zona de Atención le realizaron un registro a personas, encontrándole en su poder un arma de fuego.

Otro resultados operativos para proteger la vida fueron:

En el Barrio Villa Hermosa, sector la Unión se detuvo al “Mañe”, portando un arma de fuego calibre 32 con un cartucho; en la Avenida del Lago calle 29 B altura del Barrio Chino, se encontró un arma de fuego en poder de alias “Piñero”, más tarde, los uniformados se encontraban verificando las características de una persona sospechosa que transitaba por la calle 25 del barrio El Socorro, momento en el que logran dar con la captura de “Juanda”, de 19 años de edad quien tenía un arma de letalidad reducida tipo pistola calibre 9 milímetros modificada con dos cartuchos.

Finalmente, en los municipios de Turbaco y Turbana la Policía incauto tres (3) armas de fuego y munición. El primer procedimiento se realizó en el barrio El Paraíso, zona enmontada, donde integrantes de la Zona de Atención capturaron a alias “Joselito”, de 23 años, quien portaba un arma de fuego y diez cartuchos calibre 5.56 milímetros.

En el sector la mina del barrio El Paraíso de esta municipalidad, se le halló un arma de fuego con un cartucho a un sujeto conocido como “EL King Kong”, de 22 años.

El segundo operativo tuvo origen en la trocha de Los Nísperos en Turbana, donde se le encontró a un sujeto conocido como “Lucho” de 28 años, un arma de fuego tipo escopeta de fabricación industrial calibre 16 con un cartucho.

En otros resultados enfocados al mismo delito con el objetivo de seguir reduciendo el homicidio en todas sus modalidades, se lograron incautar más de 30 cartuchos de diferentes calibres.

En la loma del Marión “El Gustavito”, de 40 años, andaba con cuatro cartuchos calibre 5.56, en la Carrera 80 del Barrio Nuevo Paraíso, fue sorprendido con nueve cartuchos de fusil un hombre de 47 años conocido como “Adolfito”, en el barrio Chile se logro detener al “Rafita”, de 52 años de edad con cuatro cartuchos 5.56 milímetros y en la avenida principal del barrio el pozón se le encontraron 14 cartuchos calibre 32 a un sujeto conocido como “El Rembe”.

Los capturados, las municiones y las armas incautadas fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que más de 4.900 personas han sido capturadas por diferentes delitos, de las cuales más de 760 son por porte ilegal de armas de fuego y más de 500 de armas incautadas durante la ofensiva contra el homicidio y las lesiones personales.

“Cada arma de fuego que logramos sacar de las calles es una amenaza menos para nuestros ciudadanos. Continuaremos fortaleciendo los controles y la presencia policial en los sectores priorizados para evitar que estas armas sean utilizadas en hechos delictivos”, manifestó el oficial.