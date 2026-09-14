En Santa Catalina- Bolívar construyen dos pozos profundos para abastecimiento de agua

Ante las dificultades de abastecimiento de agua que enfrenta el municipio, agravadas por las altas temperaturas y la disminución de las lluvias, la Alcaldía de Santa Catalina- Bolívar, avanza en una estrategia para fortalecer el suministro y mejorar las condiciones de acceso al servicio para las comunidades.

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Como parte de estas acciones, la Administración Municipal adelanta la construcción y puesta en funcionamiento de dos pozos profundos de alto caudal, ubicados en el corregimiento de Arroyo Grande, en la zona de influencia de la planta de tratamiento de agua de Loma de Arena.

Estos pozos están directamente relacionados con el abastecimiento de agua de los corregimientos de Arroyo Grande, Colorado, Pueblo Nuevo y Loma de Arena, donde ya se empieza a evidenciar una mejora en el suministro a partir de la conexión y puesta en funcionamiento del primer pozo.

La infraestructura corresponde a pozos profundos de alto caudal, diseñados para aportar una mayor capacidad al sistema de abastecimiento. Esta precisión es importante, ya que no se trata de pozos artesanales de poca profundidad, sino de una infraestructura destinada a fortalecer de manera significativa la disponibilidad de agua para las comunidades.

Actualmente, uno de los pozos ya se encuentra en funcionamiento, contribuyendo a mejorar el suministro en la zona. Entretanto, la Alcaldía adelanta las gestiones correspondientes ante Afinia para obtener los permisos necesarios que permitan poner en funcionamiento el segundo pozo y continuar fortaleciendo la capacidad de abastecimiento.

El alcalde Arnaldo Beltrán destacó que garantizar el acceso al agua es una prioridad para su Administración y señaló que se continuará trabajando de manera articulada con la empresa de servicios públicos, los concejales y las diferentes entidades involucradas para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de la comunidad.

La disminución de las lluvias también ha generado dificultades para los sectores agrícola y ganadero, afectando la disponibilidad de agua, pasto y las condiciones necesarias para el sostenimiento de los animales.

“El agua es una prioridad para nuestra gente. Estamos gestionando y buscando alternativas que nos permitan responder a esta situación y garantizar mejores condiciones para nuestras comunidades”, señaló el mandatario municipal.