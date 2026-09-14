IPCC realiza dos rutas patrimoniales para descubrir identidad cartagenera en el Mes del Patrimonio

En el marco del Mes del Patrimonio, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invita a la ciudadanía a participar en dos nuevas jornadas de la Ruta Exploradores del Patrimonio, un programa de educación patrimonial que busca acercar a ciudadanos, estudiantes, niños y jóvenes, guías de turismo y demás actores interesados a la historia, las expresiones culturales y los espacios que hacen parte de la identidad de Cartagena.

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Durante septiembre, las rutas “Patrimonios integrados” y “La Champeta, patrimonio cultural de la Nación” ofrecerán experiencias de aprendizaje y recorrido para reconocer el patrimonio desde diferentes perspectivas. Ambas actividades serán gratuitas y estarán abiertas a todo tipo de público.

“El patrimonio se fortalece cuando la ciudadanía lo conoce, lo recorre y comprende el valor que tiene para nuestra identidad. Estas rutas son una oportunidad para encontrarnos con nuestras historias y expresiones culturales desde la experiencia, pero también para generar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos de protegerlas y mantenerlas vivas”, señaló Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

Dos rutas para descubrir el patrimonio

La primera jornada será “Patrimonios Integrados”, el sábado 19 de septiembre, a las 9:00 a. m., saliendo de la Casa Bolívar. Esta ruta propone reconocer el patrimonio cultural y natural como un todo inseparable, destacando la relación entre la identidad de los pueblos y los ecosistemas que los rodean.

La experiencia contempla un recorrido de observación, valoración y documentación participativa del paisaje cultural, acompañado de espacios teórico-prácticos para reconocer, valorar y reflexionar sobre los patrimonios y las herramientas para su conservación y divulgación.

La segunda jornada será “La Champeta, patrimonio cultural de la Nación”, el sábado 26 de septiembre, a las 9:00 a. m., en el Biblioparque de San Francisco. La ruta permitirá acercarse a la champeta como un universo cultural que trasciende la música y el baile e integra elementos como la danza, su contexto social, el lenguaje y la tradición oral, la cultura picotera, la iconografía, los festivales y sus espacios físicos.

El recorrido tendrá como escenario el entorno popular del Biblioparque de San Francisco, reconocido por tener la primera biblioteca Champetúa de Colombia, y permitirá conocer y valorar las expresiones culturales asociadas a la champeta como parte del patrimonio cultural de los cartageneros.

Las dos jornadas hacen parte de la apuesta del IPCC por fortalecer la educación patrimonial y la apropiación social del patrimonio, mediante metodologías participativas que combinan conocimiento, recorrido, observación y reflexión. Además de acercar a la ciudadanía a diferentes manifestaciones y espacios patrimoniales, las rutas buscan brindar herramientas para su valoración, conservación y divulgación.