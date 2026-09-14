Bocachica tendrá nuevo estadio de béisbol financiado con recursos de la alcaldía

En Bocachica el béisbol no es solamente un deporte. Es tradición, orgullo, encuentro entre generaciones y, para muchos niños y jóvenes de la isla, también representa la posibilidad de soñar con llegar lejos.

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Durante su reciente visita a la comunidad, el alcalde Dumek Turbay, para socializar el Plan de Recuperación Integral de Bocachica, escuchó directamente a los bocachiqueros, quienes le expresaron cuáles eran sus principales necesidades en materia deportiva. La petición fue clara: Bocachica quiere un nuevo estadio de béisbol y la adecuación de su actual polideportivo.

El mandatario tomó nota y confirmó que el nuevo estadio ya avanza en su etapa de diseño, con una maqueta definida y los estudios próximos a culminar para avanzar posteriormente hacia su contratación y ejecución con el presupuesto distrital del 2027.

Mientras, al actual polideportivo se le harán intervenciones, por medio del Ider, en sus graderías, iluminación, terreno y en otros espacios para que brinde calidad y comodidad a la comunidad, mientras se construye la nueva unidad deportiva.

Este nuevo complejo deportivo será un escenario pensado para la práctica y el disfrute del béisbol, con graderías nuevas, luminarias LED de última tecnología, dogouts, baños, bullpen y espacios adecuados para jugadores, entrenadores, familias y aficionados.

“Bocachica tiene talento, tiene tradición deportiva y tiene niños que sueñan en grande. Si de esta isla ha salido un jugador como Tayron Guerrero, nuestra obligación es crear las condiciones para que puedan aparecer muchos más. Ese estadio tiene que convertirse en la casa de los sueños de los niños de Bocachica”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Hablar de béisbol en Bocachica es hablar de identidad. Es uno de los deportes más practicados por sus habitantes y una disciplina que reúne cada año a niños, jóvenes y adultos, además de ser protagonista de las competencias corregimentales.

Y si existe un nombre que demuestra hasta dónde puede llegar un hijo de Bocachica a través del béisbol, es el de Tayron Guerrero, orgullo de la isla y referente para cientos de niños que hoy toman un guante y una pelota soñando con seguir sus pasos.

Los niños de Bocachica serán protagonistas en Nuevo Chambacú

Mientras el proyecto del nuevo estadio continúa avanzando, el alcalde Dumek Turbay también extendió una invitación especial al equipo de béisbol menor de Bocachica para que sea protagonista de una jornada histórica.

El próximo 30 de septiembre, los niños bocachiqueros, representarán a su comunidad y a la isla de Tierrabomba, en la apertura de la segunda fase del Nuevo Chambacú. Fueron invitados a disputar un partido inaugural en el nuevo estadio de béisbol menor, donde enfrentarán al equipo de Cararín.