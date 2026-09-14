Condenan a dos abusadores sexuales a más de 12 y 16 años de prisión en Cartagena

Dos hombres fueron condenados en Cartagena a penas de 12 años y 5 meses y 16 años de prisión, respectivamente, por hechos relacionados con agresiones sexuales contra menores de 14 años.

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Las sentencias fueron proferidas por jueces de conocimiento luego de que una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar presentara las pruebas correspondientes en cada investigación.

En el primer caso, un hombre de 44 años fue condenado a 16 años de prisión por las agresiones sexuales cometidas contra una familiar de 13 años. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021 en viviendas de los barrios Bicentenario y Juan Pablo II, donde el condenado y la menor compartían residencia.

Según estableció la investigación, el hombre habría aprovechado los momentos en que la menor dormía o se encontraba a solas con él para cometer las agresiones. Los familiares de la víctima denunciaron los hechos y en diciembre de 2021 se concretó la captura del responsable.

En un segundo proceso, un hombre de 85 años fue condenado a 12 años y 5 meses de prisión por hechos ocurridos durante 2012 en los barrios San Francisco y El Laguito.

De acuerdo con la Fiscalía, el condenado realizó en varias oportunidades tocamientos de índole sexual y besó a la fuerza a una sobrina de su compañera sentimental, quien para ese momento tenía 12 años.

Los cambios repentinos de comportamiento de la menor alertaron a sus familiares, quienes posteriormente denunciaron los hechos ante las autoridades.

En ambos procesos, los condenados deberán responder por delitos relacionados con actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambas conductas agravadas, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en cada caso.