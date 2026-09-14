Fenalco Tolima propone eliminar los días sin carro y sin moto en Ibagué

Ibagué

Fenalco Tolima prepara una propuesta para eliminar las jornadas del Día sin carro y sin moto en Ibagué, debido a la considerable disminución en las ventas durante esos dos días que se programan cada año.

De acuerdo con el director de Fenalco en el Tolima, Daniel Orjuela, avanzan en la elaboración de un documento técnico que se sustenta en artículos científicos e investigaciones que pondrían en tela de juicio los impactos de los Días sin carro y sin moto sobre la calidad del aire en ciudades intermedias como Ibagué.

“El impacto puede que no sea muy alto, y más si la Corporación Autónoma Regional del Tolima ha generado indicadores de que la calidad del aire en Ibagué ya cumple unos estándares mínimos de calidad. Este Día sin carro no cumple un impacto significativo, pero sí un impacto económico sobre los comercios”.

Fenalco prevé presentar el informe técnico al Concejo de Ibagué para que reconsidere el acuerdo municipal que reglamenta los dos Días sin carro y sin moto al año en la ciudad.

“La idea es que el mismo Concejo Municipal revise lo que podía ser bueno hace dos o cinco años, pero puede que hoy ya no sea lo suficientemente bueno. Lo que con esa idea se pensó puede que para ciudades intermedias como Ibagué no tenga el impacto ambiental que tienen grandes ciudades como Bogotá, donde dejan de circular una cantidad significativa de vehículos”, manifestó.

En lugar de las jornadas del Día sin carro y sin moto, Fenalco propuso implementar “sembratones” o jornadas de limpieza en espacios públicos o verdes.

Por ahora, un nuevo Día sin carro en Ibagué se realizará el miércoles 16 de septiembre, de las 6:00 de la mañana a las 8:00 de la noche, con un total de 20 excepciones a la norma, entre las que se destacan los vehículos eléctricos e híbridos.