Entre agosto y septiembre el embalse de Prado, Tolima perdió más del 24% del volumen útil

Tolima

La Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA advirtió del rapido descenso del volumen útil que afronta el embalse de Prado debido que entre el mes de agosto y lo corrido de septiembre pasó de estar en el 60,91% al 36,58% lo que equivale al - 24%.

Según Rodrigo Hernández, gerente de EGETSA, durante los primeros días del mes de septiembre el volumen útil pasó de 41,63 % a 36,58 %, lo que representa una disminución acumulada de 5,05 puntos porcentuales.

“Desde el 7 de septiembre se observó una relativa estabilización del nivel de almacenamiento, que se ha mantenido alrededor del 36,6 % durante los últimos días del periodo analizado”, dijo Rodrigo Hernández.

Pese a esta ostensible reducción el embalse de Prado, Tolima está por encima del registrado para el mismo periodo durante los últimos tres años. “Sin embargo, la diferencia frente a 2025 se ha reducido durante los primeros diez días del mes, por lo que continúa siendo importante observar la evolución del almacenamiento durante las próximas semanas”, dijo el funcionario.

El gerente de EGETSA resaltó la importancia de mantener un monitoreo permanente sobre el comportamiento del embalse y de continuar promoviendo el uso responsable del recurso hídrico.

“Desde EGETSA continuamos haciendo seguimiento a este comportamiento y a las condiciones hidrológicas, porque es importante contar con información permanente para evaluar cómo evoluciona el embalse durante las próximas semanas. Nuestro llamado sigue siendo al uso eficiente y racional del agua”, dijo el gerente de EGETSA.

Desde el Tolima hacen un llamado a mantener las prácticas de uso eficiente y racional del recurso hídrico, evitando consumos innecesarios y promoviendo medidas de ahorro, mientras continúa el seguimiento a los niveles de almacenamiento y a las condiciones hidrológicas.

Dato: las altas temperaturas y el descenso de las lluvias genera este impacto sobre el embalse de Prado.