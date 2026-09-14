Bienes utilizados por brujos y mineros ilegales en el Tolima serán objeto de extinción de dominio

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Ferney Martín Romero, comandante de la Policía en el Tolima, aseguró que los denominados brujos que operan en varios municipios del departamento, pero sobre todo con énfasis en el municipio de El Espinal, arrancaron como una actividad laboral, pero se expandió a actividades ilícitas.

“Inició como un actividad digámoslo, así como una actividad laboral, pero se expandió a actividades ilícitas, vinculados al tráfico de estupefacientes, toda actividad ilícita se debe controlar”, dijo el coronel, Ferney Martín Romero.

Según el oficial, se están haciendo investigaciones con la agenda HSI de los Estados Unidos debido a que estas actividades pueden configurarse como un lavado de activos, estafa, enriquecimiento ilícito entre otros delitos.

“Se pueden afectar los bienes donde se están haciendo estas actividades si se configura una de las 14 causales de la extinción del derecho de dominio, se podrán quitar los bienes”, resaltó el comandante de la Policía en el Tolima.

Advierten también a quiénes alquilen o vendan elementos a mineros ilegales

A la vez el coronel, Ferney Martín Romero, hizo un llamado a la responsabilidad y al deber ser objetivo al cuidado “Esto lo hemos dicho en Ataco, nosotros como propietarios de una casa, de un carrotanque, de una estación de servicio, no podemos facilitar que los bienes adquiridos de forma licita sean utilizados para actividades ilícitas porque podemos responder con ellos”.

Finalmente, el alto oficial sostuvo que se está verificando los sitios en los que se practican estas actividades como la brujos o la minería ilegal para confirmar e ir con las capacidades del Estado a quitar estos bienes.

“El mensaje para los propietarios legales es que ejerzan control sepamos a quién le alquilamos la casa, a quién le arrendamos el carrotanque, a quién le vendemos el combustible y a los dueños donde se está cometiendo la minería ilegal podrían perder el dominio de los bienes, la invitación es a que todos sumemos esfuerzos”, puntualizó.