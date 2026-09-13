Campesino tolimense de 68 años bate récord al vender una libra de café en 75 dólares

Tolima

Una familia de campesinos tolimenses acaba de hacer historia al vender una libra de café en 75 dólares a un comprador de Francia, en medio de la cuarta Feria Internacional del Café que se cumple en el municipio de Chaparral.

Se trata de Aristóbulo Rayo y su hijo Alexander, quienes producen ahora el café más costoso del Tolima. La distinción la obtuvieron tras ganar la subasta de la Feria, en la que Thomas Clement reconoció el valor de ese café Geisha que se produce en la vereda Alto Guayabo, del municipio de Ortega.

Por primera vez en una subasta internacional de café, un productor de Ortega logró vender su café al más alto precio y, de paso, batir el récord de 72 dólares que se había conquistado en ediciones anteriores de la Feria. Hasta ahora, Ortega no figuraba en este tipo de concursos de café de alta especialidad.

La historia de vida

Nunca antes, en sus 68 años de edad, Aristóbulo imaginó que algún día llegaría a la gran final del Concurso de Microlotes y menos que su cosecha lograra ser comercializada al mejor precio de la feria. En Chaparral lo consiguió. El café de la familia, un Geisha Lavado, llamó la atención de los compradores internacionales que llegaron hasta Chaparral.

“Solo estudié hasta tercero de primaria porque me gustaba el café, la finca. Durante todos estos años he estado dedicado a producir café en mi vereda, que está a 1.900 m s. n. m. Siempre pensaba: algún día tenemos que lograr algo con nuestro café. Llevamos muchos años al lado de mi esposa, que es una guerrera en el trabajo diario”, afirmó el experimentado cafetero.

Aristóbulo sostiene que el café le ha permitido reunir de nuevo a su familia en el campo. Sus hijos habían migrado a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades, pero ahora poco a poco retornan gracias a los beneficios que ofrece la producción de cafés especiales.

“Siempre decía: vamos a ver qué toca hacer, pero la finca no la vamos a dejar caer. Vamos a echar para adelante, y fui jalando los hijos. Les decía: ¿qué están haciendo en Bogotá, ganándose uno o dos millones de pesos? Mejor caminen para la finca. Y ya lo estoy logrando”, manifestó el caficultor.

El relevo generacional

Alexander Rayo, hijo mayor de la familia, lleva 12 años acompañando a sus padres. Dejó su trabajo en la ciudad y decidió regresar a impulsar la economía familiar.

“Tenemos muy buenas tierras. A la primera Feria de Café a la que fuimos fue en Planadas. Nos vinimos con las ideas y con el sueño de algún día lograr estar en una subasta. En esta feria, cuando aparecimos entre los 30, nos sentíamos muy emocionados; luego entre los 15 y ahora este precio”, recapituló.

Alexander le envió un mensaje a las nuevas generaciones que huyen del campo por falta de oportunidades y, en ocasiones, seducidas por el bienestar que prometen las urbes.

“El campo produce, en el campo sí se puede, aquí están las oportunidades. Empezamos con los procesos y mire ahora dónde estamos. ¿Por qué no ver el campo como una opción de vida?”, cuestionó.

Uno de los mejores cafés del mundo

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se sumó a las voces de felicitación por el logro de la familia Rayo y las familias caficultoras de Ortega.

“Todos los que estamos aquí sabemos de las dificultades que estamos pasando en nuestro departamento con los incendios forestales. El municipio de Ortega es uno de los más perjudicados. Desde aquí, desde esta Feria Internacional, les decimos a los ortegunos que no están solos. El café de Ortega se posiciona como uno de los mejores del mundo”, concluyó.