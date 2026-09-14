Judicializan a hombre señalado de agredir a su abuela y una tía en Turbaco

Un hombre fue judicializado por su presunta responsabilidad en hechos de violencia intrafamiliar agravada contra su abuela y una tía, en el municipio de Turbaco, Bolívar.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las víctimas, de 71 y 30 años, respectivamente, habrían sido objeto de agresiones verbales y psicológicas por parte del procesado.

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron el 5 y el 27 de enero de 2025. Según los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, en esas fechas el señalado habría lanzado objetos contundentes contra la vivienda de las mujeres y presuntamente habría ingresado de manera violenta al inmueble para intimidarlas con armas cortopunzantes.

Para ese momento, el investigado tenía 17 años, por lo que el proceso se adelanta bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

La captura se hizo efectiva el pasado 9 de septiembre, en el barrio El Recreo de Turbaco, por parte de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

Posteriormente, una fiscal del SRPA de la Seccional Bolívar presentó los elementos de prueba ante un juez con funciones de control de garantías, quien impuso medida de internamiento en un centro especializado para menores infractores.

La Fiscalía formuló acusación contra el procesado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que no fue aceptado por el señalado.

El hombre permanecerá recluido en un centro especializado mientras avanza el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.