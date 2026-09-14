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14 sep 2026 Actualizado 16:32

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Accidente en la vía Mamonal–El Pozón deja una persona fallecida

De manera preliminar, se conoció que en el siniestro estaría involucrado un vehículo

Foto: Policía.

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Cartagena
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Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre dejó una persona fallecida en la vía que comunica el sector de Mamonal con El Pozón, en Cartagena.

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De manera preliminar, se conoció que en el siniestro estaría involucrado un vehículo, aunque aún no se han establecido las circunstancias exactas del accidente ni la identidad de la víctima.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar para adelantar las labores correspondientes y establecer cómo ocurrió el hecho.

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