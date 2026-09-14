Secuestrada esposa de exalcalde de Simití, sur de Bolívar

Marlene Cuarta Vallejo, esposa del exalcalde de Simití, Jesús Alberto Ramírez Carmona habría sido secuestrada en su finca ubicada en el corregimiento de Monterrey, jurisdicción del municipio en el sur de Bolívar.

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Lo que se ha podido establecer es que hombres fuertemente armados, llegaron hasta la parcela y se llevaron a la mujer a la fuerza.

Hasta el momento, ningún grupo armado organizado se ha atribuido el hecho y aún se desconocen los móviles del plagio.

Tropas del Batallón de Selva número 48 prócer Manuel Rodríguez Torices del Ejercito Nacional despliegan un dispositivo en la zona para con el paradero de la ex primera dama de Simití.

Jesús Alberto Ramírez Carmona fue alcalde del municipio de Simití, Bolívar, durante el periodo constitucional 2016-2019 falleció el 30 de noviembre de 2023 tras padecer quebrantos de salud.