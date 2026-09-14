Vecinos de Los Jardines se quejan por lo constantes bajones de luz

Habitantes del barrio Los Jardines, etapa 2, denuncian constantes fluctuaciones en el servicio de energía eléctrica, una situación que, según aseguran, ya ha provocado daños en algunos electrodomésticos de las viviendas.

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De acuerdo con lo conocido por Caracol Radio, durante una visita al sector, los residentes manifestaron que el voltaje presenta niveles bajos en diferentes momentos del día, mientras que durante las noches son frecuentes las interrupciones del servicio.

Wilder Hincapié, líder social del barrio, explicó que recientemente se presentó una emergencia con el transformador que abastece al sector y, aunque fue reemplazado rápidamente, el problema persistiría debido a la sobrecarga.

“Hace días se presentó la quema del transformador y en menos de 24 horas hablamos con la cuadrilla. Trajeron un transformador nuevo, pero tiene la misma sobrecarga, lo que detona este tipo de inconvenientes”, afirmó Hincapié.

La comunidad pide a la empresa prestadora del servicio una solución definitiva y advierte que, de no recibir una respuesta oportuna y evidenciar mejoras en la prestación del servicio, podrían recurrir a vías de hecho para llamar la atención sobre la problemática.

Además de las fallas eléctricas, los habitantes hicieron un llamado a las empresas de telecomunicaciones para que recojan y organicen el cableado que permanece tendido en calles y viviendas cercanas, pues aseguran que representa un riesgo y afecta las condiciones del sector.