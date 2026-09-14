Inició rehabilitación de las sedes 1 y 2 de la I.E. Ana María Vélez de Trujillo en Cartagena

Después de 50 años esperando mejores condiciones para estudiar, 100 niños de la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo, sede 2, en el barrio Paraíso, comienzan a ver cómo su colegio se transforma. Las obras de rehabilitación ya están en ejecución y avanzan con la demolición de la antigua estructura interna de la institución para dar paso a una nueva infraestructura construida principalmente con material prefabricado.

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La sede 2 atiende aproximadamente a 100 estudiantes desde preescolar hasta cuarto de primaria, distribuidos en jornadas de mañana y tarde. Durante años, la infraestructura presentó problemas de deterioro, filtraciones de agua y deficiencias en los servicios sanitarios que afectaban las condiciones en las que los niños recibían sus clases.

Ahora, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Educación, interviene esta sede como parte del grupo de 35 colegios oficiales que serán rehabilitados dentro del proyecto de Modernización de la Infraestructura Educativa.

De una estructura deteriorada a cinco aulas prácticamente nuevas

La transformación de la sede 2 ya comenzó. Como parte de los trabajos iniciales, fueron demolidas las paredes de las cinco aulas, los baños y toda la estructura interna de la antigua edificación, dejando el espacio listo para avanzar con la nueva infraestructura.

Sobre una nueva losa de contrapiso serán instaladas cinco aulas modulares elaboradas con material prefabricado. Estos nuevos espacios permitirán recuperar la capacidad académica de la sede y ofrecer a los estudiantes ambientes completamente renovados.

Las aulas contarán con cielos rasos en PVC y mobiliario nuevo. Las obras también contemplan el mejoramiento integral de los espacios exteriores y la construcción de jardineras.

La intervención representa un cambio sustancial frente a la infraestructura que existía anteriormente, pues la sede tenía más de 50 años de construcción y presentaba afectaciones que dificultaban el desarrollo normal de las clases.

Baños nuevos y espacios mejorados para el PAE

Además de las cinco aulas, la sede contará con una batería sanitaria renovada.

Aunque se aprovechará la estructura existente, los baños serán transformados con nuevos acabados, porcelanato, lavamanos y sanitarios, además de las adecuaciones necesarias para mejorar las condiciones del suministro de agua.

También será mejorado el espacio destinado al almacenamiento y manejo de las meriendas del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Marcela Cáceres Reyes, coordinadora de la institución, destacó que la transformación permitirá superar algunas de las principales dificultades que enfrentaba la comunidad educativa.

“La batería sanitaria va a quedar completamente nueva. Casi no funcionaba por problemas de la presión del agua, no llegaba el agua hasta allí. Entonces con esta construcción va a quedar en mejores condiciones”, dijo.

Adiós a las filtraciones de agua y al deterioro

Durante años, la comunidad educativa tuvo que convivir con una infraestructura que presentaba múltiples afectaciones. La sede tenía más de cinco décadas de construida y uno de los principales problemas estaba relacionado con el muro de contención ubicado en la parte posterior del colegio.

La presión y acumulación de agua habían generado afectaciones en esta estructura, mientras que las lluvias también provocaban filtraciones hacia las aulas.

“En los salones llovía y había filtraciones. El agua lluvia pasaba por debajo del piso, el agua se filtraba, porque ya las placas estaban levantadas”, manifestó Marcela Cáceres.

La intervención contempla también trabajos sobre el muro de contención y el mejoramiento de las condiciones exteriores, con el propósito de brindar mayor seguridad y recuperar espacios que durante años estuvieron afectados por el deterioro.

Una obra construida por manos del mismo barrio

La transformación de la sede 2 también tiene un componente especial: los siete trabajadores que actualmente participan en las obras son residentes del barrio Paraíso.

Mientras se retiran escombros, se prepara el terreno y se avanza hacia la instalación de las nuevas aulas prefabricadas, hombres de la misma comunidad trabajan en la recuperación del colegio donde estudian los niños del sector.

Fernando Olascuaga Herrera, uno de los trabajadores de la obra, aseguró que para ellos significa un motivo de orgullo participar directamente en esta transformación.

“Nos sentimos muy orgullosos porque lo estamos haciendo nosotros mismos y nos sentimos con el mayor esfuerzo. Aquí estamos haciendo todo lo posible porque son nuestros niños”, manifestó.

De esta manera, la rehabilitación del colegio también se convierte en una oportunidad de generación de empleo y participación para los habitantes de Paraíso.

“Quiero que el colegio siga funcionando”

David Landázuri conoce de primera mano la historia de esta institución. Él mismo cursó allí toda su primaria y hoy regresa como padre de familia, con su hija, estudiante de tercer grado.

Para él, ver cómo se transforma el colegio tiene un significado especial. “En un tiempo estudié toda mi primaria. Agradecido con lo que se está haciendo el alcalde Dumek Turbay, que se puso las pilas aquí con nosotros. La verdad la institución estaba bastante acabadita, pero agradecido con lo que está sucediendo”, expresó.

Como padre, espera que la intervención permita que la institución continúe siendo una opción educativa para las nuevas generaciones del barrio.

“Me sentiría orgulloso de que este colegio siguiera funcionando porque la verdad es que hay un buen futuro aquí en este barrio. Estoy alegre con lo que se está haciendo, quiero que mi hija en el futuro sea alguien de bien”, manifestó.

Dos salones nuevos con aire acondicionado en la sede 1

La transformación de la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo también llegará a su sede 1, ubicada en el barrio República del Caribe.

En este plantel estudian actualmente 17 estudiantes de quinto de primaria y las obras permitirán habilitar dos salones nuevos, adecuados con aire acondicionado para mitigar las altas temperaturas de Cartagena y generar mejores condiciones para el desarrollo de las clases.

Los nuevos espacios también contarán con mobiliario renovado, al igual que los baños, que serán mejorados para brindar condiciones más dignas a los estudiantes.

La sede contará además con un espacio destinado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde se continuará garantizando la entrega de raciones industrializadas a los estudiantes.