Merca Bolívar lleva productos del campo a Las Gaviotas con precios de feria

Hasta las 5:00 de la tarde de este domingo 4 de octubre se desarrolla una nueva jornada de Merca Bolívar en el Centro Recreacional El Edén, en el sector de Las Gaviotas, donde las familias cartageneras pueden adquirir productos frescos directamente de campesinos y productores del departamento.

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La feria, organizada por la Secretaría de Agricultura de Bolívar, cuenta con la participación de 34 productores provenientes de municipios del norte y centro del departamento, quienes ofrecen una amplia variedad de alimentos a precios de feria.

Entre los productos disponibles se encuentran plátano, ñame, ahuyama, bollos, diferentes variedades de queso, miel, carne de cerdo, pescado y otros alimentos provenientes directamente del campo bolivarense.

La secretaria de Agricultura de Bolívar, Esmeralda Prada, invitó a los cartageneros a visitar la jornada y respaldar a los productores locales mediante la compra directa de sus productos.

Merca Bolívar es una iniciativa impulsada por la Gobernación de Bolívar que busca acercar la producción campesina a los consumidores de la ciudad, facilitar espacios de comercialización directa y generar nuevas oportunidades para los productores del departamento.

La jornada estará abierta al público durante este domingo hasta las 5:00 de la tarde en el Centro Recreacional El Edén, en Las Gaviotas, donde los asistentes podrán encontrar alimentos frescos, variedad y precios de feria, mientras apoyan directamente a los productores bolivarenses.