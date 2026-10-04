Capturan a hombre con un arma de fuego y un celular presuntamente hurtado en Cartagena

Un hombre de 23 años, conocido como “Andrés”, fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena durante un procedimiento de registro y control realizado en el barrio Nuevo Bosque. El detenido es señalado de los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, el procedimiento ocurrió durante la noche, cuando uniformados realizaban labores de patrullaje y observaron al ciudadano. Al notar la presencia de los agentes, el hombre habría emprendido la huida, por lo que los policías activaron un plan candado y lograron interceptarlo metros más adelante.

Durante el registro, los uniformados encontraron en su poder un arma de fuego junto con dos cartuchos sin percutir. Además, le fue hallado un teléfono celular avaluado en $1.500.000, que, según la institución, habría sido hurtado minutos antes y posteriormente fue recuperado para ser entregado a su propietario.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos que se le atribuyen y avance el proceso judicial correspondiente.

La Policía Metropolitana informó que en lo corrido de 2026 han sido capturadas 4.769 personas por diferentes delitos, entre ellas 805 por hurto. Asimismo, se han incautado 553 armas de fuego ilegales.