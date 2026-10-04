Complejo Deportivo Nuevo Chambacú: una recuperación de 7.400 m² para la ciudad

El Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, desarrollado en dos fases y entregado este año a los cartageneros, se convirtió en uno de los proyectos de infraestructura social que más desafíos jurídicos y administrativos representó para la actual administración distrital.

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De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, la intervención permitió recuperar 7.400 metros cuadrados de espacio público que habían sido ocupados irregularmente durante aproximadamente 55 años. El proceso estuvo acompañado por más de 50 acciones judiciales de diferente naturaleza, todas resueltas a favor del Distrito, según informó la Oficina Asesora Jurídica.

La primera fase del complejo fue inaugurada en mayo de 2026, mientras que la segunda etapa fue entregada formalmente el pasado 29 de septiembre por el alcalde Dumek Turbay Paz, acompañado por la ministra de Deportes, Juliana Gutiérrez Zuluaga.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Milton Pereira Blanco, explicó que el Distrito tuvo que atender situaciones relacionadas con familias asentadas en los terrenos, actividades comerciales y órdenes judiciales, entre otras circunstancias. Según el funcionario, se priorizaron soluciones concertadas y acciones institucionales para garantizar los derechos de las familias que debían ser reubicadas.

Entidades como Corvivienda, Umata, el Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), la Secretaría del Interior y el DATT participaron en este proceso.

Uno de los casos destacados fue el de los cocheros, cuya actividad fue trasladada hacia un modelo de coches eléctricos. La administración también habilitó un patio portal para el alojamiento de estos vehículos.

El Complejo Nuevo Chambacú hace parte, además, del denominado Circuito Histórico, junto con otras obras como el Parque Apolo, la Plaza de Variedades, el Parque Espíritu del Manglar, el patio portal de los coches eléctricos y el Gran Malecón del Mar.

Con estas intervenciones, el Distrito busca recuperar espacios públicos estratégicos y generar nuevos escenarios para el deporte, la recreación, la integración y el disfrute de residentes y visitantes.