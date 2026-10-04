María Mercado llevará la identidad de las mujeres palenqueras al Carrousel du Louvre

La identidad cultural del Caribe colombiano llegará a París de la mano de la artista y abogada María Esther Panesso Mercado, conocida artísticamente como María Mercado, quien presentará entre el 20 y el 25 de octubre una propuesta inspirada en la mujer, las raíces del Caribe y la memoria cultural de Colombia en el Carrousel du Louvre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uno de los principales referentes de su obra son las mujeres palenqueras de San Basilio de Palenque, Bolívar, figuras vinculadas profundamente con la identidad cultural de Cartagena, Bolívar y la región Caribe. A través de su propuesta, la artista busca representar símbolos de identidad, fortaleza, memoria y herencia cultural.

La conexión de María Mercado con el Caribe también tiene un componente familiar. Su madre es de Sincelejo y su familia materna ha sido una de las principales raíces de su identidad. De allí nació su vínculo con la cultura costeña y con las mujeres que, durante generaciones, han sostenido familias, tradiciones y comunidades.

Incluso su nombre artístico, Mercado, corresponde al apellido materno y representa un homenaje a su madre y a las mujeres que han marcado su vida. Desde esa perspectiva, la mujer palenquera se convierte en una representación de una Colombia afrodescendiente, caribeña y orgullosa de sus raíces.

La artista, además, es abogada especializada en Derecho de Familia. Durante años trabajó con historias de mujeres y familias, experiencias que posteriormente encontró otra forma de expresar a través del arte.

Su trayectoria internacional incluye una exposición en 2023 en el Museo Beka, en el Rockefeller Center de Nueva York, además de la presencia de su obra en las pantallas de Nasdaq en Times Square. Ese mismo año fue incluida por Forbes Colombia entre las 50 colombianas más creativas del mundo.