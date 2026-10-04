Sicarios acaban con la vida Luis David Tejedor Torres a tiros en el barrio El Bosquecito

Un hombre identificado como Luis David Tejedor Torres murió tras ser atacado con arma de fuego durante la tarde de este domingo 4 de octubre, en el barrio El Bosquecito, específicamente en la calle El Triunfo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la tarde, cuando la víctima caminaba por la vía pública. En ese momento, un sujeto se le habría acercado y, sin mediar palabras, accionó un arma de fuego en su contra.

Tras el ataque, el presunto responsable emprendió la huida a bordo de una motocicleta, mientras Tejedor Torres fue trasladado hasta un centro asistencial. Sin embargo, llegó al lugar sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho, identificar al responsable y determinar los móviles del ataque.

De acuerdo con el reporte conocido, la víctima registraba tres anotaciones judiciales: dos por violencia intrafamiliar, correspondientes a los años 2023 y 2024, y una por daño en bien ajeno, registrada en 2025.

La inspección técnica al lugar de los hechos y al cuerpo fue adelantada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes quedaron a cargo de la recolección de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.