Ejército lleva jornada de apoyo y bienestar a 1.200 habitantes de Santa Rosa del Sur

Cerca de 1.200 habitantes de Santa Rosa del Sur, entre niños, jóvenes y familias, participaron en una jornada de apoyo al desarrollo liderada por el Ejército Nacional en articulación con la Alcaldía municipal y diferentes especialistas.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones del Colegio Alfredo Nobel y fue organizada por la Décima Novena Brigada, el Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices y el programa Fe en Colombia, con el acompañamiento de profesionales oficiales de reserva y otras entidades.

Durante la jornada, los habitantes tuvieron acceso a diferentes servicios y espacios de atención relacionados con salud, bienestar, belleza, recreación y orientación integral. La iniciativa buscó acercar la oferta institucional a la comunidad y facilitar el acceso a servicios para las familias del municipio.

Además de la atención a la población, la actividad se convirtió en un espacio de integración y encuentro comunitario, en el que las instituciones participantes promovieron la cooperación y el trabajo articulado con los habitantes de Santa Rosa del Sur.

El Ejército Nacional señaló que este tipo de jornadas contribuye al bienestar de las comunidades del sur de Bolívar y permite fortalecer los vínculos entre las instituciones y la población civil