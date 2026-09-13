Alcaldía de Ibagué anuncia obras complementarias para la polémica vía Ambalá-Calambeo

Ibagué

Luego de que la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) abrió un proceso sancionatorio contra la Alcaldía de Ibagué por aparentes daños ambientales y presunta falta de permisos en las obras de la vía rural Ambalá-Calambeo, la Administración anunció obras complementarias para intentar subsanar las fallas.

Según la Alcaldía, la denominada ‘Ruta del Progreso’ avanza con una intervención de aproximadamente 3,8 kilómetros, que representa la de mayor extensión en la zona rural de Ibagué y tendría también un impacto sobre habitantes del sector urbano.

La Administración Municipal adelanta labores de mantenimiento, recuperación de puntos críticos y pavimentación con concreto rígido, atendiendo una necesidad histórica de movilidad para habitantes y productores.

“Las comunidades ponen su mano de obra y la Alcaldía pone materiales de construcción, estudios, diseños y profesionales idóneos en cada uno de los proyectos y estrategias. Esto hace que los recursos se extiendan mucho más, sean optimizados y tengamos mejores proyectos, porque le ponemos sentido de pertenencia y amor a las obras”, explicó César Ossa, asesor de Despacho.

Desde mayo, la maquinaria amarilla ha permitido recuperar sectores afectados, retirar material y realizar las adecuaciones necesarias para facilitar el tránsito.

La recuperación de los primeros sectores ya representa una mejoría para la comunidad, que además participa en el proceso mediante la articulación con Juntas de Acción Comunal, ediles, el acueducto de Calambeo y habitantes del sector. Sin embargo, las obras han sido cuestionadas por la posible falta de planeación y su impacto ambiental en la zona.

Actualmente quedan aproximadamente 400 metros lineales de placa de concreto por fundir, además de obras complementarias para el manejo de las aguas y la protección de la vía. Entre los trabajos pendientes se encuentran bordillos, cunetas, cabezotes de alcantarillas, disipadores de energía y otros elementos de drenaje y protección hidráulica, según la Alcaldía.

El componente ambiental también hace parte de la planificación, de acuerdo con lo informado. “La intervención se encuentra bajo seguimiento de Cortolima, autoridad competente en esta materia. Dentro del procedimiento ambiental adelantado en el sector también se autorizó el aprovechamiento forestal de determinadas especies”, aseguró el asesor.

Una vez culminen las obras físicas, está prevista una etapa de recuperación ambiental, que contempla la revegetación de taludes y jornadas de siembra de árboles con participación de las Juntas de Acción Comunal y el acueducto de Calambeo.