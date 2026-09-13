Estas son las excepciones para una nueva jornada de Día sin carro y sin moto en Ibagué

Tolima

Ibagué se prepara para la segunda jornada del Día sin carro y sin moto de este 2026, que se realizará el miércoles 16 de septiembre para promover el uso de medios de transporte alternativos, incentivar el transporte público y generar conciencia sobre la importancia de una movilidad sostenible.

Según el Decreto 0542 del 11 de septiembre de 2026, durante la jornada estará prohibida la circulación de vehículos automotores de servicio particular, incluidas las motocicletas, dentro del perímetro urbano de Ibagué, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

El secretario de Movilidad, Camilo Andrés Martínez, hizo un llamado a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos y participar activamente de esta jornada.

“Este es un día para movernos diferente: caminar, utilizar la bicicleta, los patines o hacer uso del transporte público. El Día sin carro y sin moto no es solamente una restricción, es una oportunidad para movilizarnos de forma diferente”, dijo el funcionario.

Los conductores que incumplan la restricción incurrirán en la infracción C.14, correspondiente a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

Esta conducta contempla una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), equivalentes a unos 875 mil pesos y, además, el vehículo será inmovilizado.

El decreto precisa que las personas exceptuadas deberán estar plenamente identificadas con su respectivo carné laboral, cuando aplique, y los vehículos destinados a las actividades señaladas deberán contar con los distintivos correspondientes.

La medida contempla las siguientes excepciones: