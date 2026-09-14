Corte investigará a Iván Cepeda por presuntas irregularidades en consulta interna del Pacto

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro, con el objetivo de establecer si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico.

Dicha consulta se realizó en octubre de 2025 y en ella se determinó que Cepeda sería el candidato de ese partido a la Presidencia de la República.

Por estos hechos, la Sala de Instrucción ordenó, de oficio, la práctica de pruebas y la toma de declaraciones, con el fin de determinar si se habrían presentado posibles hechos de corrupción relacionados con la financiación de dicha consulta.

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